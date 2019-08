Velofahrer kollidiert in Rapperswil mit Auto

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, fuhr der 14-Jährige um 16.20 Uhr auf seinem Fahrrad von der Gemüsebrücke her und wollte via Kniestrasse Richtung Zürcherstrasse fahren. Bei der Einmündung der Burgeraustrasse in die Kniestrasse missachtete der 14-Jährige den Vortritt einer 38-jährigen Autofahrerin, die von der alten Jonastrasse her kam und in die Zürcherstrasse gelangen wollte.

Bei der Kollision zog sich der Velofahrer eher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in Spital gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.