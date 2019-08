Auto kracht in Bagger – drei Verletzte

An der Walderstrasse in Rüti, nahe der Bushaltestelle Gubel, ist am Mittwochvormittag ein Auto mit einem Bagger kollidiert. Wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging der Anruf um 10.50 Uhr bei der Zentrale ein.

Der Unfall ereignete sich, als der Lenker des Personenwagens den Bagger zu überholen versuchte. Der Personenwagen sei auf dem Dach liegen geblieben und habe während mehreren Stunden die Fahrspur in Richtung Rüti Bahnhof blockiert, sagt ein Leserreporter.

In den Unfall verwickelt waren drei Personen. Der Lenker des Autos wurde leicht verletzt und mit der Sanität ins Spital gefahren. Sein Kind sowie der Lenker des Baggers sind unbeschadet davon gekommen.