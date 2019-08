Polizei führt Gastro-Kontrollen und Alkoholtestkäufe durch

Am Freitagabend wurden diverse Restaurants in Uster kontrolliert. Es gab kleinere Beanstandungen wie fehlenden Fleisch- und Allergendeklarationen sowie nicht vorhandenen Jugendschutzplakate. In einem Take-Away-Betrieb wurden zudem Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgestellt.

So beschäftigte der verantwortliche Arbeitgeber einerseits einen Arbeitnehmer ohne Bewilligung und andererseits wurden behördliche Meldepflichten missachtet. Die entsprechende Sachbearbeitung erfolgte durch die Kantonspolizei Zürich.

Am Samstagnachmittag wurden in verschiedenen Detailhandelsgeschäften und Kiosken sowie am H2U Openair in Uster Alkoholtestkäufe durchgeführt. Alle getesteten Betriebe verkauften keine alkoholischen Getränke an die jugendlichen Testpersonen und erfüllten somit die verwaltungspolizeilichen Vorgaben.