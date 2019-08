Motorradkontrolle in Fischenthal

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag in Steg (Gemeinde Fischenthal) eine verkehrspolizeiliche Grosskontrolle durchgeführt.

Während rund vier Stunden kontrollierte die Polizei an der Tösstalstrasse rund 100 Motorräder sowie deren Lenker. Neun Motorräder wurden wegen technischen Mängeln beanstandet.

Vier Motorradlenker werden wegen Mängeln wie ungenügendem Reifenprofil, vorgenommenen unerlaubten technischen Änderungen oder fehlerhafter Beleuchtung an das zuständige Statthalteramt verzeigt.

Die entsprechenden Fahrzeuge werden dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung gemeldet. Den Lenkern der übrigen beanstandeten Motorräder wurden Ordnungsbussen oder Beanstandungsrapporte ausgehändigt.