Fussball-Schmierereien in Uster

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli gegen ein Uhr morgens verursachten vier unbekannte Jugendliche (drei Frauen und ein Mann) an der Brauerei- und der Reibestrasse in Uster einen Sachschaden, indem sie Fahrzeuge, Hausfassaden und Verkehrstafeln mit fusballthematischen Parolen besprayten.

Bei der Aktion entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Stadtpolizei hat Ermittlungen begonnen. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, die Stadtpolizei Uster unter der Telefonnummer 044 944 76 66, zu kontaktieren.