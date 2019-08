Mit 143 durch die 80er-Zone

105, 110, 138 und 143 Kilometer pro Stunde - so schnell fuhren vier der acht Schnellfahrer, die die Kantonspolizei Zürich am Nachmittag des 1. August in Russikon aus dem Verkehr zog. Erlaubt wären 80 Stundenkilometer gewesen.

Gegen die ersten beiden wird an das Statthalteramt rapportiert, zweiteren wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Zwei weiteren Lenkern wurde eine Ordnungsbusse ausgehändigt.

Ausserdem wurde ein mit zwei Personen besetztes Motorrad angehalten. Der Lenker und sein Mitfahrer trugen lediglich Baustellenhelme. Zwei Fahrzeuge wurden wegen ihrer technischen Zustände zur Nachkontrolle beim Strassenverkehrsamt angemeldet.