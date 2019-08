Kompressor brennt in Tiefgarage

Mit einem Grossaufgebot ist die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben am 1. August kurz vor 11 Uhr an die Pestalozzistrasse in Wetzikon ausgerückt. Sie war um 10.45 Uhr alarmiert worden, weil ein Kompressor in einer kleinen Tiefgarage in Brand geraten war. In der Einzelbox befindet sich auch noch ein Auto. Heikel ist die Situation, weil sich in nächster Nähe zum Brandort eine Tankstelle befindet.

Aus der Garage hatte es ziemlich stark geraucht. Die Feuerwehr brachte die Situation gemäss Polizeiangaben rasch unter Kontrolle. Um 11.45 Uhr stand noch ein Gebläse im Einsatz, um die Garage auszulüften.