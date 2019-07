Mann drohte seiner Ex mit Genitalverstümmelung

Das wichtigste in Kürze

Ein 55-jähriger Oberländer schrieb seiner Ex-Frau, er werde ihre Genitalien verstümmeln

Kurz darauf tauchte er mit Teppichmesser und Kabelbinder vor ihrem Haus auf

Das reichte nicht für eine Verurteilung wegen Vorbereitungshandlungen

Es waren Zeilen, die der Richter lieber nicht vorlesen wollte. In einem E-Mail drohte ein Mann aus dem Bezirk Hinwil seiner Ex-Frau damit, ihre Genitalien mit seinen Initialen zu markieren und so zu verstümmeln, dass sie nie mehr glückliche Stunden in Zweisamkeit geniessen könne.