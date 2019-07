Tankstellenshop in Uster ausgeraubt

In den frühen Morgenstunden, kurz nach halb sechs Uhr, erzwang am Donnerstag ein maskierter, unbekannter Mann den Zutritt zu einem Tankstellenshop in Uster, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Marc Besson von der Kantonspolizei Zürich sagt auf Anfrage, dass bis jetzt nicht bekannt sei, ob der Mann eine Waffe getragen hat. Er habe jedoch Gewalt angedroht und von der anwesenden Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld verlangt.

Auf der Flucht

Der Unbekannte erbeutete mehrere tausend Franken, verliess den Laden und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Ob er alleine gehandelt hat, ist laut Kantonspolizei Teil der laufenden Untersuchungen.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt ergebnislos. Auf einen Zeugenaufruf verzichtet die Kantonspolizei jedoch. Auf Anfrage will Polizeisprecher Besson nicht genauer auf die Gründe dafür eingehen.



Immer wieder Tankstellen-Überfälle

Tankstellen-Shops werden auch im Oberland immer wieder überfallen. Die Statistiken zeigen jedoch: Für die Täter lohnt sich das Risiko kaum: Die Chance, dass Verbrechen wie der Raubüberfall auf die Ustermer Tankstelle aufgeklärt werden, liegt laut dem Bundesamt für Statistik immerhin bei 42 Prozent. Lesen Sie hier mehr zum Thema: