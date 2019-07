Migrolino-Tankstellenshop in Uster ausgeraubt

In den frühen Morgenstunden, kurz nach halb sechs Uhr, erzwang ein maskierter, unbekannter Mann den Zutritt zu einem Tankstellenshop in Uster, wie die Kantonspolizei mitteilt. Beim überfallenen Geschäft handelt es sich um den Migrolino in der Shell-Tankstelle an der Feldhofstrasse 2. Dies bestätigt die Kantonspolizei auf Anfrage von Züriost.

Shell, die für den Migrolino-Shop in ihrer Tankstelle zuständig ist, kann zum Ablauf des Überfalls keine Angaben machen. Der Vorfall sei angezeigt worden und werde nun von der Polizei untersucht, heisst es auf Anfrage. Die Mitarbeitenden der Tankstellenshops würden regelmässig geschult – «in Bezug auf die Sicherheit allgemein und auf Verhaltensweisen bei Überfällen». Dazu gehöre auch,dass Mitarbeitende nach solchen Überfällen umfassend betreut würden.

Auf der Flucht

Marc Besson von der Kantonspolizei Zürich sagt, dass bis jetzt nicht bekannt sei, ob der Mann eine Waffe getragen hat. Er habe jedoch Gewalt angedroht und von der anwesenden Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld verlangt.

Der Unbekannte erbeutete mehrere tausend Franken, verliess den Laden und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung. Ob er alleine gehandelt hat, ist laut Kantonspolizei Teil der laufenden Untersuchungen.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt ergebnislos. Auf einen Zeugenaufruf verzichtet die Kantonspolizei jedoch. Auf Anfrage will Polizeisprecher Besson nicht genauer auf die Gründe dafür eingehen.



Immer wieder Tankstellen-Überfälle

Tankstellen-Shops werden auch im Oberland immer wieder überfallen. Die Statistiken zeigen jedoch: Für die Täter lohnt sich das Risiko kaum: Die Chance, dass Verbrechen wie der Raubüberfall auf die Ustermer Tankstelle aufgeklärt werden, liegt laut dem Bundesamt für Statistik immerhin bei 42 Prozent. Lesen Sie unten mehr zum Thema: