Auto kollidiert mit Reisecar

Am Montag kollidierte ein Personenwagen mit einem Reisecar. Der Unfall ereignete sich mitten im Dorfzentrum von Oberdürnten an der Hinwilerstrasse. Wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging die Meldung um 6.40 Uhr bei ihr ein. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden entstanden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne im Moment noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt.