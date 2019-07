Verletzter Mann auf der Autobahn

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann auf der Fahrbahn der A1 liegt. Die Polizei rückte sofort aus und fand in der Nähe des Rastplatzes Baltenswil bei Brüttisellen einen schwerverletzten Mann vor, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es handelt sich beim verletzten Mann um einen 38-jährigen Beifahrer eines polnischen Lastwagenführers.

Wie der Mann verletzt worden ist und weshalb er mitten in der Nacht auf der Autobahn lag, ist zurzeit noch unklar und wird durch die Kapo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Auch das Forensische Institut Zürich, ein Notfallarzt sowie ein Rettungswagen standen in der Nacht im Einsatz.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur verletzten Person sowie zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.