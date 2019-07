Brand in Hinwiler Recylingfirma – umliegende Häuser evakuiert

Gegen 1 Uhr am Donnerstag hat die Kantonspolizei die Meldung erhalten, dass es bei der Keller Recycling AG in Hinwil brennt. Aus dem grossen Gebäude an der Steigbreitestrasse neben der Chocolats Halba schossen Flammen in die Höhe.

Die Angehörigen von drei aufgebotenen Feuerwehren hatten die Flammen bald unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage erklärt. Ein anfangs befürchteter Übergriff des Brandes auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Da die Firma direkt an der Bahnlinie liegt, wurde auch ein Löschzug der SBB aufgeboten.