Blaulichtauto überfährt wohl ein Büsi

Der Brand ist nahezu beispiellos in Hinwil. Die Feuersbrunst ist riesig, die Gefahr für die umliegenden Gebäude gross. Und die Nacht ist dunkel – abgesehen von den Flammen bei der Entsorgungsfirma Keller in Hinwil. Ihr Gebäude steht in Brand, Feuerwehr, Polizei, Sanität rasen herbei. Jede Minute zählt.