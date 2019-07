«Hauptursache ist die Unaufmerksamkeit der Lenkenden»

Auf dem Gemeindegebiet in Illnau-Effretikon haben sich seit Jahresanfang bereits einige Verkehrsunfälle ereignet. Mindestens zehn davon haben es in die Schlagzeilen von Züriost geschafft. Die Kantonspolizei will die Anzahl Unfälle weder dementieren noch bestätigen. Die genauen Zahlen werden in der Verkehrsunfallstatistik im Februar nächsten Jahres bekannt gegeben, heisst es auf Anfrage. Klar sei zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Sachschadenunfälle jene Fälle mit verletzten Personen deutlich überwiegen. Ereignisse mit verletzten Personen seien im Vergleich zu 2018 sogar zurückgegangen.