Lieferwagen fährt in Pfäffikon in Bahnschranke

Kein einfacher Abend für Autofahrer und Pendler in der Region: Zusätzlich zum Stau wegen der Sperrung von Teilen der A53 und des Aatals aufgrund eines Unfalles mit einem umgekippten Lastwagen ist nun auch die Bahnstrecke zwischen Pfäffikon und Fehraltorf eingeschränkt. Ein Lieferwagen fuhr in die Barriere am Bahnübergang. Wie genau es zu dem Vorfall kam, wird aktuell durch die Kantonspolizei abgeklärt.

Ein Zug der Linie S3 hielt am Bahnhof Pfäffikon um frühzeitig umzukehren, dasselbe Szenario geschah am Bahnhof Fehraltorf. Zwar fahren die Züge wieder, es muss jedoch weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden. Die Bahnschranke konnte repariert und wieder genutzt werden.