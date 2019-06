Mit 147 km/h in die Kontrolle gerast

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag an der Usterstrasse in Fehraltorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Dabei hat sie zwei Motorradlenker sowie einen Autofahrer angehalten, die mit massiv übersetztem Tempo unterwegs gewesen waren. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

147 km/h ausserorts

Demnach führten Verkehrspolizisten im Ausserortsbereich zwischen Fehraltorf und Freudwil eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden ein Automobilist mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h sowie zwei Motorradlenker mit Geschwindigkeiten von 134 km/h sowie 147 km/h gemessen.

Gegen die zwei Schweizer sowie den Mann aus dem asiatischen Raum im Alter von 20 bis 33 Jahren werden bei der zuständigen Untersuchungsbehörde Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz eingeleitet.

Drei weiteren Lenkern wurden wegen Tempoüberschreitungen Ordnungsbussen ausgehändigt, so die Polizei.