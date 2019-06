Zwei Verhaftungen in Pfäffikon

Aufgrund polizeilicher Ermittlungen kontrollierten Fahnder der Kantonspolizei Zürich am Donnerstag, 27. Juni, gegen 16 Uhr am Bahnhof Pfäffikon eine verdächtige Person. Es handelte sich dabei um einen zur Verhaftung ausgeschriebenen 24-jährigen Nordmazedonier, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Im Anschluss wurde beim Logisgeber des Verhafteten, einem 26-jährigen Schweizer, eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurden Waffen sowie knapp zweihundert Gramm Marihuana sichergestellt. Er wurde ebenfalls verhaftet.

Die Festgenommenen müssen sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland, geführt.