Badmeister reanimiert kleines Kind

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Badi Hinwil zu einem Badeunfall. Eine Frau entdeckte einen 4-jährigen Knaben im Wasser treiben und zog ihn aus dem Schwimmbad. Sofort eilte ihr der Badmeister zu Hilfe und reanimierte den Knaben erfolgreich. Daraufhin wurde das Kind per Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei mitteilt.