Auffahrunfall mit drei Autos vor dem «Rössli» in Illnau

Vor dem Restaurant Rössli auf der Kemptthalstrasse in Illnau ist es nach 18.30 Uhr am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Autos sind kurz vor dem Kreisverkehr in einander gekracht, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigte. In der Folge staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Effretikon.

Bei dem Unfall seien mehrere Personen leicht verletzt worden und mit Verdacht auf Schleudertrauma ins Spital gefahren worden. Über den genauen Unfallhergang und die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.