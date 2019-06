Wie kam es zur Unfallserie in Illnau-Effretikon?

Dass sich Linienbusse in 30er Zonen regelmässig zu schnell bewegen würden, kann der Chef der Stadtpolizei nicht bestätigen. Auf Hinweise der Bevölkerung führe die Stadtpolizei jedoch konsequent ausserordentliche Verkehrskontrollen durch, die sie auch in 30er Zonen wie dem Vogelbuck-Quartier vornehmen. Signer will nicht ausschliessen, dass die Stadtpolizei in Kürze Laser-Kontrollen in der Gegend ausführen wird. Weitere Messstationen befänden sich bereits an der Brüttenerstrasse und an der Dorfstrasse.