Wetziker Bahnhofstrasse wird vollständig für den Verkehr gesperrt

Busse würden umgeleitet und einzelne Haltestellen werden verschoben. Entsprechende Informationen seien an den Haltestellen und in den Bussen verfügbar, so das Tiefbauamt weiter.

Die Fussgängerverbindungen sowie die Zufahrt zu den Liegenschaften seien während der Bauzeit aber gewährleistet. Weil die Arbeiten nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden können, müssen die Bauarbeiten bei schlechter Witterung um eine Woche verschoben werden.