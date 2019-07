Mit Firmenkreditkarte auf privater Einkaufstour

Ausdrücklich nur für geschäftliche Zwecke hatte ein Kroate, der in einem grossen Zürcher Oberländer Unternehmen arbeitete, von seinem Arbeitgeber eine Mastercard erhalten. Nur: Der Mann bezog mit der Kreditkarte dann «praktisch ausschliesslich Waren, Wertsachen und auch Bargeld in eigenem, privaten Interesse», wie eine Anklageschrift festhält, die später zu den Vorfällen erstellt wurde. So bezahlte der Angestellte mit dem «Plastikgeld» unter anderem elektronische Artikel, Nahrungsmittel und Kleider.