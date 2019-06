Wanderer stürzt in Goldingen in den Tod

Ein 54-jähriger Deutscher und im Kanton Zürich wohnhafter Mann wurde am vergangenen Samstag von Angehörigen bei der Kantonspolizei Zürich als vermisst gemeldet. Die Kantonspolizei St. Gallen fand den Mann am Dienstagvormittag kurz vor 12 Uhr am Fusse einer Felswand im Rossfallenbach in Goldingen, in der Nähe der Chammstrasse, tot auf.

Die ausgerückten Rettungskräfte hätten sofort nach der Vermisstenanzeige mit der Suche begonnen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen. Die Alpine Rettung Ostschweiz und Spezialisten des Alpinkaders der Kantonspolizei St.Gallen fanden den Mann wenige Tage später im Rossfallenbach auf.

Wohl die Felswand hinuntergestürzt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 54-Jährige alleine im Bereich Chamm unterwegs und stürzte aus unbekannten Gründen eine rund 30 Meter hohe Felswand hinunter. Dabei verletzte er sich tödlich. Er wurde durch die Rega geborgen. Die Abklärungen zum Unfallhergang werden von den Spezialisten des Alpinkaders der Kantonspolizei St.Gallen getätigt. Weiter waren Hundeführer der Kantonspolizei St.Gallen und der Polizeihelikopter der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.