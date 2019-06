Zugausfälle am Bahnhof Uster

Der Bahnverkehr im Bahnhof Uster ist am heutigen Dienstagmittag vorübergehend stark beeinträchtigt. Wie die SBB auf ihrer Website schreiben, fallen die S-Bahnzüge S 9 zwischen Schwerzenbach und Uster aus. Der Grund sind ausserordentliche Bauarbeiten zwischen 12.40 und 14.45 Uhr.

Reisende von Zürich HB - Zürich Stadelhofen nach Uster oder umgekehrt reisen via S 5. Reisende von Schwerzenbach ZH nach Uster oder umgekehrt sollen die S 14 benutzen.

S15 hält nicht in Uster



Die S-15 wird umgeleitet. Die Züge halten jedoch nicht in Uster. Reisende von Zürich HB - Zürich Stadelhofen nach Uster oder umgekehrt reisen via S 5.



Die SBB bittet ihre Passagiere auf ihrer Website, mehr Reisezeit einzuberechnen. Die anderen Züge verkehrten zwar wie üblich. Es sei jedoch mit Verspätungen zu rechnen.