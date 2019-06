88-Jährige missachtet Rotlicht und rammt anderes Auto

Eine 88-Jährige Autofahrerin war am Samstagnachmittag auf der St. Gallerstrasse in Rapperswil-Jona unterwegs, als sie auf Höhe des Parkhauses Bühl gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wohl ein Rotlicht missachtete.

In der Folge ist es zur Kollision mit dem Auto einer 43-jährigen Frau gekommen, die zeitgleich aus dem Parkhaus fuhr. Die 88-Jährige verletzte sich beim Aufprall leicht, konnte jedoch selbständig einen Arzt aufsuchen. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 20'000 Franken.