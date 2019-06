Robenhausen: Bub auf Velo mit Auto kollidiert

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Motorenstrasse in Robenhausen zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Auto gekommen.

Wie Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagte, musste der siebenjährige Velofahrer, der sich bei dem Unfall Prellungen zugezogen hatte, anschliessend für einen Untersuch ins Spital gebracht werden. Die Gründe für die Kollision sind ihm zufolge noch nicht geklärt - sie sind Gegenstand der Ermittlungen.