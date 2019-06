Bauarbeiter verstirbt auf Unfallstelle

Ein 58-jähriger Arbeiter kam am Donnerstagmittag in Nänikon ums Leben. Gegen 11.45 Uhr war der Mann gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Aus zurzeit ungeklärten Gründen stürzte er rund drei Meter in die Tiefe.

Dabei zog sich der Arbeiter schwere Kopfverletzungen zu. Trotz sofortiger Reanimation verstarb er noch auf der Unfallstelle.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen Angehörige der Kommunalpolizei, ein Notarzt mit einem Ambulanzteam sowie ein Notfallseelsorger und die Feuerwehr Uster im Einsatz.