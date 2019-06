Therapie statt Gefängnis für Angeklagten

Weshalb er sich denn so auf Mädchen fixiert habe, die sich nackt präsentieren oder in sexuelle Handlungen verwickelt sind? «Das ist für mich eine relativ schwierige Frage», antwortete der Mann, der sich am Montagnachmittag vor Bezirksgericht Pfäffikon verantworten musste auf eine Frage der vorsitzenden Richterin. Er habe halt schon früh damit begonnen, solche Bilder zu konsumieren, und dann «wurde es fast zu einem Automatismus».