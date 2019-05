Messerstecher von Rüti muss für 12 Jahre ins Gefängnis

In den ersten Stunden des 2. Juli 2016, dem damaligen Züri-Fäscht-Samstag, kam es im Bahnhof Rüti zu einem Zusammentreffen vierer Menschen, das für drei von ihnen fatal endete. Bis heute ist jedoch nicht im Detail klar, was genau zwischen den vier in derselben S-Bahn ins Oberland heimkehrenden Festbesuchern passierte.

An Halsschlagader verletzt