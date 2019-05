Primarschüler haben rund 50 Velos beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten wurden in der Flora- und Guschstrasse rund 50 Fahrräder beschädigt. Nun hat die Stadtpolizei die Täter gefunden. Wie die Stapo in einer Mitteilung schreibt, seien drei Kinder im Primarschulalter dafür verantwortlich. Diese beichteteten ihren Eltern, dass sie die Reifen der Fahrräder zerstochen hätten. Anschliessend begaben sie sich mit den Eltern zusammen zum Polizeiposten und schilderten das Vorgefallene.

Keine strafrechtlichen Konsequenzen

Der Streich hatte für viele Fahrradbesitzer Sachschaden zur Folge. Die Stadtpolizei unterstütze die betroffenen Eltern nun bei der Klärung der Angelegenheit. Für die Kinder hat dieser Vorfall keine strafrechtlichen Konsequenzen, weil sie noch nicht zehn Jahr alt sind.