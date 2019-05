Unbekannte zerstechen bei etlichen Fahrrädern die Reifen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine bislang noch unbekannte Täterschaft an der Flora- und Guschstrasse rund 50 Fahrräder beschädigt. Dies schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung.

Dabei seien diverse Hinter- und Vorderräder mit einem mutmasslich spitzen Gegenstand zerstochen worden, was zu entsprechenden Sachschäden geführt habe.

Die Stadtpolizei Uster sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen. Personen, die etwas Verdächtiges gesehen oder vernommen haben, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Uster, Telefon 044'944'76'66, in Verbindung zu setzen.