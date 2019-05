Drei Verhaftungen bei Baustellen- und Gewerbekontrollen

Während vier Stunden kontrollierte die Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag zusammen mit zwei Inspektoren des Amts für Wirschaft und Arbeit (AWA) mehrere Gewerbebetriebe sowie Baustellen in Uster und Mönchaltorf. Dabei habe man drei irakische Staatsangehörige entdeckt, die sich illegal in der Schweiz aufhielten, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Zwei der drei Verhafteten seien zudem einer nicht bewilligten Arbeit nachgegangen und der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Rund 120 Personen überprüft

Im Zuge der Kontrollen seien zudem vier Arbeitgeber wegen Verstössen gegen die Meldepflicht von Arbeitnehmern an das Statthalteramt Uster verzeigt worden. Ausserdem hätten die Polizisten vier Personen kontrolliert, die zur Zustellung von Strafbefehlen im Fahndungssystem ausgeschrieben waren. Insgesamt seien rund 120 Personen überprüft worden, so die Kantonspolizei.

Die Inspektoren des AWA hätten bei den Kontrollen zudem noch weitere Anhaltspunkte für Verstösse in den Bereichen Sozialhilfeabgaben und Steuern festgestellt, welche nun noch vertiefte Abklärungen nach sich ziehen würden.