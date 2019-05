Schneeregenschauer und Frostgefahr

Am Sonntag folgt stürmischer Nordföhn, im Westen bläst eine kräftige Bise. Noch bis am Dienstag herrscht in der Nacht jeweils Frostgefahr – in der Nacht auf Sonntag vor allem in der Nordwestschweiz und im Mittelland. Am kältesten soll es in der Nacht auf Montag werden. Bei der bereits weit entwickelten Vegetation könnte dies zu grossen Schäden führen.

Auf der Webcam des Restaurants Bachtel Kulm sind die Bewegungen des Unwetters mitzuverfolgen: www.bachtel-kulm.ch