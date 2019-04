Eigene betagte Mutter geschlagen: 500 Franken Busse

Häusliche Gewalt: das ist nicht nur der typische Fall eines Mannes, der seine Partnerin schlägt oder auf andere Art misshandelt – es gibt hier noch diverse weitere Varianten. Eine davon ist die Gewalt von Kindern gegen Eltern.

So, wie in einem Fall, der sich in den vergangenen Monaten in Hinwil abspielte. Ein Fall, der im Gegensatz zu den meisten anderen derartigen Delikten rechtliche Folgen hatte und kürzlich zu einer Verurteilung des Täters per Strafbefehl führte.

«Wegen dir hasse ich alle Frauen»