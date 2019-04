Über ein halbes Dutzend Schnellfahrer in Hinwil gestoppt

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag, 27. April, in Hinwil über ein halbes Dutzend Fahrzeuglenker angehalten. Diese waren, gemäss einer Mitteilung der Kapo, «mit zum Teil massiv überhöhten Geschwindigkeiten» unterwegs.

Im Einsatz war die Polizei während rund anderthalb Stunden an der Zürichstrasse in der 50-er Zone in Hinwil. In dieser Zeit wurden acht Fahrzeuglenker mit überhöhten Geschwindigkeiten angehalten. Die gestoppten Lenker seien zuvor mit Bruttogeschwindigkeiten zwischen 64 und 87 Stundenkilometern gemessen worden, so die Kapo.

Drei fehlbare Lenker erhielten eine Ordnungsbusse. Die restlichen fünf Fahrzeugführer werden beim Statthalteramt Hinwil oder bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland zur Anzeige gebracht.