89-jähriger Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Dienstag um 14 Uhr ein 89-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf der Hüeblistrasse in Wald talwärts. Kurz nach der Einmündung Jakobstrasse verlor er aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen der Regio 144 ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls wurde die Hüeblistrasse für rund zwei Stunden gesperrt.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.