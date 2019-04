Schwerer Motorradunfall in Hombrechtikon

Ein 38-jähriger Mann fuhr am Samstag um 18 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Oetwilerstrasse in Hombrechtikon in Richtung Oetwil am See. Als er die Grüningerstrasse überqueren wollte, kollidierte er aus noch unbekannten Gründen mit einem auf der Grüningerstrasse in Richtung Grüningen fahrenden Motorrad.

Unfallursache noch unklar

Der 53-jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Zeugenaufruf



Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter Telefon 044 247 38 70 zu melden.