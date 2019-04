Fahrerflucht nach Unfall auf der Citykreuzung in Rapperswil

Die Fahrerin eines grauen Mercedes Kombi fuhr am Sonntagabend um kurz nach 22 Uhr vom Seedamm kommend in Richtung Kempraten. Gleichzeitig bog ein weisser Fiat 500 mit Zürcher Kontrollschild bei der Citykreuzung aus der Rathausstrasse links in Richtung Kempraten ab.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes. Der Lenker oder die Lenkerin des weissen Fiat 500 fuhr weiter. Das Auto dürfte gemäss Angaben der Polizei hinten rechts beschädigt sein. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2000 Franken.

Zeugenaufruf



Der Lenker oder die Lenkerin des weissen Fiat 500 oder Personen, welche Angaben zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Uznach, Telefon 058 229 77 11, zu melden.