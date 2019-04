Stadtpolizei büsst über 160 Autofahrer

Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich in Freudwil kontrollierte die Stadtpolizei am Dienstagmorgen den in Richtung Uster fliessenden Verkehr. Wie die Stapo Uster mitteilt, missachteten während der zweistündigen Kontrolle 165 Fahrzeuglenker die erlaubte und signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Drei weitere Automobilisten, die die erlaubte Geschwindigkeit um 30 km/h, 25 km/h und 22 km/h überschritten, werden sich vor der zuständigen Untersuchungsbehörde verantworten müssen.