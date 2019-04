Internetsex mit jungem Filipino bringt Mann in die «kleine Verwahrung»

«Mehrere Kisten Akten», so der vorsitzende Richter, umfasst die papiererne Form des strafrechtlichen Vorleben des Mannes, der sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Uster verantworten musste. Akten, auf denen alle sehr ähnliche Betreffzeilen stehen: Exhibitionismus, sexuelle Belästigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder.