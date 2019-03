Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Einer Polizeipatrouille ist am Samstag, gegen 11 Uhr, an der Gubelfeldstrasse in Rapperswil-Jona ein Motorrad ohne Kontrollschilder aufgefallen.



Als die Polizisten den Motorradfahrer anhalten und kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Dabei missachtete er mehrere Male die geltenden Verkehrsvorschriften.



Ohne Ausweis unterwegs



Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte das Motorrad schliesslich an der Holzwiesstrasse anhalten. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde von den Polizisten als Fahrunfähig eingestuft und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe abgeben.



Seinen Führerausweis konnte er allerdings gar nicht mehr abgeben: Er war ohne unterwegs, denn der Ausweis war ihm bereits vorher von den Behörden entzogen worden. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.