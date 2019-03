Boiler in Brand geraten

Die Feuerwehren Bubikon und Rüti wurden am Samstagabend gegen 20 Uhr an der Schachenstrasse in Wolfhausen gesichtet. Auch ein Krankenwagen sei vor Ort gewesen, wie eine Züriost-Leserreporterin informiert. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz in der Region Schachenstrasse wegen eines Boilerbrands in einem Wohnhaus.

Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer gelöscht werden. Die Einsatzkräfte zeichneten sich unter anderem noch für die Entlüftung des Kellers verantwortlich. Verletzt wurde niemand. Vermutet wird eine technische Ursache, die zum Brand führte.