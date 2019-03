Mann soll Schülerin in Rüti sexuell belästigt haben

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass eine Anzeige gegen Unbekannt wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen eingegangen ist. «Wir haben die Ermittlungen aufgenommen», sagt Sprecherin Carmen Surber. Beim Vorfall sei es zu keinem Körperkontakt gekommen. Mehr könne sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen.

«Exhibitionistische Tendenzen»

Die Schule Rüti sei von den Eltern am Montag per Mail über den Vorfall informiert worden, sagt Schulpräsident Stephan Inauen. Es handle sich um einen Vorfall mit «exhibitionistischen Tendenzen». Die Geschäftsleitung der Schule habe den Vorfall am Dienstag in einer Sitzung besprochen. «Für uns ist vor allem wichtig, dass die Kantonspolizei informiert ist», sagt Inauen. Zudem habe man die Schüler Anfang Woche informiert, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten haben.

Es sei der Schulpflege wichtig, keine Panik zu verursachen, sagt Inauen. Mit einem Brief an die Eltern – wie kürzlich in Volketswil – wolle man noch zuwarten. «Wenn die Sache weitere Kreise zieht und wir den Bedarf feststellen, werden wir einen Elternbrief versenden.»