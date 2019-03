Fussgängerin ist schwer verletzt

In Illnau-Effretikon kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich um 7.22 Uhr an der Kempttalstrasse beim Kreisel Usterstrasse. Ein Autolenker fuhr in eine Fussgängerin und verletzte diese dabei schwer.

Eine entsprechende Meldung von Blick wurde von der Sprecherin der Kantonspolizei Zürich, Rebecca Tilen, bestätigt. Der Fahrer selber ist offenbar unverletzt geblieben. Die Unfallstelle wurde zunächst grossräumig abgesperrt, eine Umleitung konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden.