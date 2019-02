Lieferwagen parkiert auf Notzufahrt

«Feuerwehr Notzufahrt», steht in grossen gelben Lettern auf der Strasse hinter dem Oberland Märt in Wetzikon. Dies hielt einen Lenker eines weissen Lieferwagens allerdings nicht davon ab, sein Fahrzeug am Samstagvormittag genau dort abzustellen.

Fatale Folgen in Ernstfall

Bei der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ärgert man sich über das Verhalten. Der Fahrer sei sich der möglichen Tragweite seiner Handlung wohl nicht bewusst. «Im Ernstfall können wir so nicht zum Objekt fahren und der Einsatz verzögert sich, was fatale Folgen haben kann», schreibt die Feuerwehr auf Facebook.

Mit der Veröffentlichung des Fotos will die Feuerwehr genau darauf aufmerksam machen. Mit dem Foto verbunden ist ein Aufruf an alle Fahrzeuglenker, die Notzufahrten jederzeit freizuhalten.