Polizei verhaftet mutmasslichen Räuber

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend in Dübendorf in einer Poststelle zwei Angestellte bedroht und mehrere hundert Franken erbeutet (wir berichteten). Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnten der mutmassliche Täter und eine weitere verdächtige Person verhaftet werden, wie die Kantonspolizei am Donnerstagmittag bekanntgab.

Sowohl die Hinweise als auch die eigenen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich hätten die Fahnder an den Aufenthaltsort des mutmasslichen Täters, einem 33-jährigen Serben, geführt. Er logierte bei einem 34-jährigen Schweizer. Beide Männer wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt. Ob der Schweizer am Raub tatbeteiligt war, wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Einen Teil des erbeuteten Bargelds und die Tatwaffe konnten am Aufenthaltsort des Serben sichergestellt werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.