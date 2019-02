Polizei fasst geständigen Täter

Eine 29-jährige Dübendorferin ist am Mittwoch Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Sie wurde um 7.30 Uhr leblos auf einem Parkplatz im Flugfeld-Quartier aufgefunden, nur wenige Meter neben ihrer Wohnung. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 29-jährigen Dübendorferin feststellen. Laut Augenzeugen kam es zuvor zu einem Streit. Ratnam Sivasri, der im gleichen Wohnhaus wie die Getötete lebt, sagte zu Züriost: «Ich habe zwischen 6 und 7 Uhr einen lauten Schrei von einer Frau gehört.» Daraufhin habe er drei dumpfe Geräusche wahrgenommen. «Dann gab es einen Knall.»

Die Staatsanwaltschaft Zürich meldet nun, dass sie den Täter festgenommen habe. Hinweise aus der Bevölkerung hätten zur Identifizierung des Mannes geführt. Der psychisch beeinträchtigte Schweizer aus dem Kanton Zürich wurde am Donnerstag an seinem Wohnort durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen und der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich zugeführt. Er hat die Tat eingeräumt. Die Oberstaatsanwaltschaft bestätigt, dass es sich beim Festgenommenen um den Stalker des Opfers handelt.

Die Person wohnte einst in einem Wohnheim für geistig Beeinträchtigte in der Nähe des Arbeitsplatzes der 29-Jährigen. Auch in Wetzikon, wo der Täter früher wohnte, wurde er vom Erwachsenenschutz betreut. In Bäretswil lebte er ebenfalls in einem betreuten Wohnverhältnis.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Stalker wurde offenbar angezeigt

Ein möglicher Hinweis auf den Tatverdächtigen könnte der Partner der Getöteten geliefert haben. Er sagte bei der Polizei aus, dass seine Freundin einen Stalker gehabt haben soll, wie er auch gegenüber dem ZO/AvU sagte. «Meine Freundin hat mir von ihm erzählt. Ich vermute, es war ein Ex-Freund von ihr», sagt der Partner. Es heisst, dass die 29-Jährige die Polizei über den Stalker informiert habe.

Im März vergangenen Jahres soll sie ihn angezeigt haben, nachdem er sie mit Nachrichten bombardiert und mit Geschenken überhäuft habe. Der Stalker habe sie auch abgepasst. Die Polizei habe gesagt, dass sie nichts tun könnten, solange nichts strafrechtlich Relevantes passiert sei.

Auf Instagram belästigt

Ein Blick auf das Instagram-Profil der getöteten Frau zeigt, dass ein Nutzer unter Bilder eine Vielzahl belästigende und zum Teil auch aggressive Kommentare schreibt. «Schick mir Fotos» und «Du bist sehr sexy», heisst es etwa. Die 29-Jährige antwortet nur einmal: «Was willst du? Lass mich in Ruhe.» Ein Bild, auf dem die 29-Jährige innig von ihrem Freund umarmt wird, kommentiert der gleiche Nutzer mit wütenden Emojis. Ob es sich dabei um den Stalker beziehungsweise den Festgenommenen handelt, ist unklar.

Der angebliche Verfasser der Kommentare war über Tage nicht auffindbar, wie Familienangehörige sagten. Auch im betreuten Wohnheim wusste man um den Aufenthaltsorts des Jungen nichts. Eigentlich sei er krank geschrieben gewesen und hätte Zuhause sein müssen.

Nach der Tat rückte zuerst der Freund der Toten ins Visier der Ermittler. Wie er sagte, sei er nach wenigen Stunden aus der Polizeigewahrsam entlassen worden. «Mir geht es nicht gut», sagte der Mann, der sechs Jahre mit der 29-Jährigen in einer Beziehung gelebt hat. Er habe noch am Morgen mit seiner Partnerin Nachrichten ausgetauscht. Während er am arbeiten war, habe er vom Tod seiner Freundin erfahren.