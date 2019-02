In der Region wird es heute stürmisch

Am Sonntag wird es ungemütlich: «Ein giftiges Randtief wird voraussichtlich im Tagesverlauf für starken bis stürmischen Südwestwind sorgen», heisst es in der Mitteilung von Meteonews. Die Böen dürften im Flachland 70 bis 100 km/h erreichen. In den Bergen seien gar Orkanböen möglich.

Laut MeteoSchweiz herrscht im Norden der Schweiz die Gefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Auch Meteocentrale hat für weite Teile des Zürcher Oberland und das Glattal die Alarmstufe rot herausgegeben.