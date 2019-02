«Er ist unser Dauersorgenkind»

Kurz nach 2.30 Uhr meldete am Mittwoch ein Anwohner, dass er gerade beobachte, wie ein unbekannter Mann in den Volg in Wolfhausen einbreche. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung mit. Mehrere Patrouillen rückten aus, konnten den mutmasslichen Täter, aber nicht mehr in flagranti ertappen. Kurze Zeit später verhafteten die Polizisten aber beim Schulhaus Fosberg einen Mann, auf den die Beschreibung «exakt» passte.